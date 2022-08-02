В Конго погиб россиянин при крушении вертолета миссии ООН

Во время крушения вертолета с миротворцами в Демократической республике Конго погиб гражданин России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что властями ДРК будем проведено обстоятельное расследование в отношении <...> крушения вертолета миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин – старший группы российских военных наблюдателей, подполковник Алексей Мизюра», – рассказала Захарова.

Кроме того, представитель российского дипломатического ведомства сообщила о нападениях 25-26 июля протестующих на объекты миссии ООН по стабилизации в ДРК в провинции Северное Киву. По ее словам, в результате серии атак погибли трое миротворцев из Индии и Марокко, еще несколько были ранены.

Москва призывает руководство миссии и власти Конго принять дополнительные меры обеспечения безопасности миротворцев, подчеркнула Захарова.

Киншаса, Зоя Осколкова

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