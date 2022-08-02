Минобороны РФ: Неонацисты Украины расстреляли автобус с мирными жителями

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 2 августа, сообщил, что боевики украинских вооруженных формирований расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «По имеющейся достоверной информации, в Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. При этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ».

«Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права», – заявил представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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