В Южной Корее россиянин задержан за убийство

Полиция Южной Кореи задержала россиянина по подозрению в убийстве узбека. Мужчина три дня был в бегах, сообщает агентство Yonhap.

Убийство случилось 30 июля в Хвасоне, примерно в 60 км к югу от Сеула. По версии полиции, 50-летний россиянин несколько раз ударил ножом 40-летнего узбека и сбежал. Пострадавшего отвезли в больницу, но врачи не сумели его спасти. Розыск подозреваемого завершился его задержанием вечером 2 августа.

Россиянин признал свою вину и пояснил, что конфликт случился из-за денег. Узбек отказался возвращать долг, чем разозлил кредитора.

По данным агентства, полиция намерена взять россиянина под стражу до завершения расследования.

Хвасон, Наталья Рязанова

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