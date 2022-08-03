В Южной Корее россиянин задержан за убийство

Полиция Южной Кореи задержала россиянина по подозрению в убийстве узбека. Мужчина три дня был в бегах, сообщает агентство Yonhap.
Убийство случилось 30 июля в Хвасоне, примерно в 60 км к югу от Сеула. По версии полиции, 50-летний россиянин несколько раз ударил ножом 40-летнего узбека и сбежал. Пострадавшего отвезли в больницу, но врачи не сумели его спасти. Розыск подозреваемого завершился его задержанием вечером 2 августа.
Россиянин признал свою вину и пояснил, что конфликт случился из-за денег. Узбек отказался возвращать долг, чем разозлил кредитора.
По данным агентства, полиция намерена взять россиянина под стражу до завершения расследования.
Хвасон, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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