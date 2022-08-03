Рухнувший под Ростовом самолет порвал линии электропередачи

В Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. При этом он задел линии электропередачи. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление СК России.

Авиапроисшествие произошло накануне. Легкомоторный самолет «Бекас» проводил агрохимические работы в районе хутора Алифанов Тацинского района области.

«В результате посадки повреждены линии электропередачи», – говорится в сообщении. Отмечается, что пилот воздушного судна не пострадал. По факту ЧП проводится проверка.

В свою очередь в «Россети Юг» сообщили, что после аварии потребители были переключены на резервную линию. В настоящее время поврежденный участок ЛЭП восстановлен.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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