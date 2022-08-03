В Магаданской области изъяли красную икру на 35 млн рублей

Сотрудники ФСБ нашли в Магаданской области браконьерский стан, где были спрятаны мешки с 424 кг незаконно добытой красной икры. Полиция региона завершила расследование другой незаконной добычи биоресурсов, которые оценили в 20,17 млн рублей.

Браконьеры устроили стан в акватории залива Одян, передает «Вести.ру». Там правоохранители изъяли 28 мешков с красной икрой, сети и патроны к огнестрельному оружию. По данным управления ФСБ России по региону, стоимость незаконно добытой красной икры составила 15 млн рублей.

УМВД России по Магаданской области передало в суд уголовное дело о производстве и хранении в целях сбыта продуктов без маркировки (п. «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ). В сентябре 2021 года полиция нашла в автомобиле замороженную рыбу без маркировки. Следствие привело сотрудников в цех одной из фирм, промышлявших рыболовством. Там изъяли 120 т замороженной рыбы – горбуши, кижуча, кеты, упакованной в мешки без маркировки, и 844 кг лососевой икры стоимостью 20 175 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Магадан, Наталья Рязанова

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