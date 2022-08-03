Двое суток в лесу: трехлетнего ребенка, пропавшего под Великим Устюгом, нашли живым

Пропавший в Великоустюгском районе Вологодской области трехлетний мальчик найден живым. Ребенок двое суток провел в лесу. Малыша нашли утром 3 августа в лесополосе примерно в 7 км от деревни Морозовица, в которой он проживал, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Мальчик пропал вечером 1 августа. В поисковой операции были задействованы более 700 человек, уточняет областной полицейский главк. Была проверена территория на площади более 370 километров: полицейские, спасатели и волонтеры осмотрели придомовые и заброшенные территории, хозяйственные постройки, поля, леса, овраги, канавы и болота.

На след ребенка поисковики вышли ночью 3 августа. Сначала была обнаружена кепка малыша, а затем и остальная одежда. на это место направили большую группу поисковиков, которые, встав в цепь, стали прочесывать местность. Замерзавшего мальчика обнаружили в овраге. По предварительной информации, ребенок получил общее переохлаждение. Его сразу же отправили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Руководитель поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас» Александр Громов сообщил, что найденный ребенок находился в сознании, «но в тяжелом состоянии: холодный, обезвоженный, покусанный», передает ИА «Вологда Регион». Мальчик был в одних трусах. По предположению поисковиков, он снял промокшую одежду, когда искал дорогу домой.

Добавим, что по факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, отметили в СУ СКР по региону.

Вологда, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»