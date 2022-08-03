В Кузбассе мужчина умер от укуса змеи

35-летний житель Кемеровской области скончался после укуса ядовитой змеи.
Инцидент произошел в городе Прокопьевск. Мужчина отдыхал на природе, когда его укусила змея.
Через некоторое время пострадавший почувствовал себя настолько плохо, что ему потребовалась госпитализация. Пациент попал в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.
В настоящий момент проводится экспертиза для установления точных причин смерти.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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