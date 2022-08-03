В Австралии обнаружены крупные обломки космического корабля Илона Маска

Австралийское космическое агентство в среду, 3 августа, заявило, что на территорию Австралии в штате Новый Южный Уэльс рухнули обломки космического корабля SpaceX. Обнаруженные части космического аппарата считаются крупнейшими среди тех, которые обнаруживали в Австралии с 1979 года, – сообщает австралийский телеканал ABC.

Как сообщает телеканал, технические эксперты из Австралийского космического агентства совместно с полицией осмотрели два обломка в регионе Снежных гор и подтвердили их принадлежность американской компании. По их данным, известно местонахождение еще одного обломка. Все эти части космического корабля считаются самыми крупными космическими обломками, найденными на территории Австралии с 1979 года.

«Жителей призывают в случае обнаружения подобных предметов не вытаскивать их самостоятельно, а сообщить на горячую линию», – сообщает телеканал ABC.

Следует напомнить, что в конце июля жители штата Новый Южный Уэльс в Австралии сообщили о громком хлопке. Позже местные фермеры заявили, что нашли в полях странные объекты. Считается, что ими оказали обломки вошедшего в атмосферу грузового корабля Dragon, произведенного в SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Канберра, Иван Бабурин

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