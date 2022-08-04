В Чили образовалась гигантская дыра в земле, которая продолжает расти на глазах

Власти Чили расследуют появление загадочной воронки в земле, образовавшейся в горнодобывающем районе на севере страны. Гигантская дыра имеет диаметр 25 метров и достигает глубины почти двести метров.

Национальное агентство геологии и горного дела Чили (Sernageomin) узнало о провале в прошлую субботу и направило на место группу специалистов.

Они обнаружили, что воронка была менее 200 метров в глубину. Никаких посторонних предметов на дне обнаружено не было, только большое количество воды. Кристобаль Зунига, мэр близлежащей деревни Тьерра-Амарилла, считает, что воронка является результатом безрассудной добычи полезных ископаемых.

Скважина находится на территории канадской горнодобывающей компании Lundin Mining, которая занимается добычей здесь меди. Кроме того, по словам мэра, провал постоянно увеличивается.

Однако проведенное на сегодняшний день расследование еще не доказало, что причиной образования провала была добыча полезных ископаемых. Lundin Mining пока не прокомментировала это. Пока не выяснится, что является причиной провала, власти приказали закрыть близлежащий рудник Алькапарроса.

Москва, Елена Васильева

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