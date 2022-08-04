Сотрудник Макдональдса в Нью-Йорке получил пулю за холодную картошку фри

Работник ресторана McDonald's в Нью-Йорке находится на грани жизни и смерти после того, как был ранен в ссоре с молодым человеком и его матерью из-за холодного фри, сообщили в среду полиция и местная газета мегаполиса. Кулинарная драма произошла в понедельник вечером в Бруклине, одном из пяти районов Нью-Йорка. Городская полиция (NYPD) подтвердила AFP, что 20-летний мужчина находится под стражей и преследуется по обвинению в «покушении на убийство» и «хранении огнестрельного оружия».

Согласно отчету полиции Нью-Йорка и таблоида New York Post , 23-летний официант в McDonald's был ранен в шею ранним вечером в понедельник и по-прежнему находится в больнице в «критическом состоянии». Все началось с вульгарной ссоры между 40-летней женщиной и сотрудником из-за картофеля фри, который, как она посчитала, был подан холодным, сообщает газета со ссылкой на источники в полиции. Почувствовав насмешку со стороны персонала McDonald's по поводу температуры ее картофеля фри, покупательница позвонила своему сыну по видеосвязи. Последний ворвался в ресторан, поскандалил с официантом, после чего они оба вышли спорить на улицу. Сын клиента размахивал огнестрельным оружием, а потом выстрелил в официанта.

Жертва преступления была неизвестна полиции и системе правосудия, в отличие от нападавшего, которого несколько раз арестовывали за различные преступления и проступки.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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