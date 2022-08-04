В Новосибирске чиновник Росздравнадзора попался с поддельным дипломом

Начальник отдела территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Александр Махнев отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве. Прокуратура нашла у подозреваемого поддельный диплом и потребовала увольнения с госслужбы.

Сотрудник Росздравнадзора стал фигурантом сразу двух уголовных дел: о мошенничестве и использовании заведомо поддельного документа. Прокурорская проверка выявила, что Александру Махневу никогда не выдавался диплом о высшем образовании, а при устройстве на работу он предъявил поддельный документ.

«По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Прокуратура внесла представление руководителю регионального Росздравнадзора с требованием об увольнении должностного лица с государственной гражданской службы», – рассказали в ведомстве.

Центральный районный суд Новосибирска днем 4 августа отправил чиновника под домашний арест по делу о мошенничестве. Следователь просил арестовать Махнева, но суд решил иначе.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Махнева А.А. оставлено без удовлетворения. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 1 октября», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Александра Махнева задержали вместе с руководителем управления Росздравнадзора Еленой Хрусталевой. Предварительный ущерб от мошенничества оценили в 150 тыс. рублей. Подробности дела не раскрываются.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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