Жители Владивостока остались без света из-за аварии

Во Владивостоке часть жителей остались без электричества из-за аварии. Восстановительные работы ведутся.

Аварийное отключение электроснабжения произошло на подстанции ДРСК «Залив». В результате без света остались жители домов по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте, сообщили в мэрии.

Отмечается, что на месте ЧП наблюдается задымление. Над устранением последствий аварии работает бригада энергетиков. Причины аварии устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

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