Жители Владивостока остались без света из-за аварии

Во Владивостоке часть жителей остались без электричества из-за аварии. Восстановительные работы ведутся.
Аварийное отключение электроснабжения произошло на подстанции ДРСК «Залив». В результате без света остались жители домов по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте, сообщили в мэрии.
Отмечается, что на месте ЧП наблюдается задымление. Над устранением последствий аварии работает бригада энергетиков. Причины аварии устанавливаются.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube