российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 августа 2022, 15:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Жители Владивостока остались без света из-за аварии

Во Владивостоке часть жителей остались без электричества из-за аварии. Восстановительные работы ведутся.

Аварийное отключение электроснабжения произошло на подстанции ДРСК «Залив». В результате без света остались жители домов по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте, сообщили в мэрии.

Отмечается, что на месте ЧП наблюдается задымление. Над устранением последствий аварии работает бригада энергетиков. Причины аварии устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,