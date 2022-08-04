США объявили чрезвычайной ситуацию с обезьяньей оспой в стране

Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра в четверг, 4 августа, заявил, что власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, – сообщают СМИ.
В ходе телефонного брифинга Бесерра сказал: «Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно. В США зафиксировали 6,6 тысячи случаев этого заболевания».
Напомним, ранее режим ЧС в связи с оспой обезьян был объявлен в Сан-Франциско, Нью-Йорке и штате Калифорния.
Также, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян в мире чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube