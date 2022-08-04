российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 августа 2022, 00:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

США объявили чрезвычайной ситуацию с обезьяньей оспой в стране

Фото: Pixabay

Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра в четверг, 4 августа, заявил, что власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, – сообщают СМИ.

В ходе телефонного брифинга Бесерра сказал: «Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно. В США зафиксировали 6,6 тысячи случаев этого заболевания».

Напомним, ранее режим ЧС в связи с оспой обезьян был объявлен в Сан-Франциско, Нью-Йорке и штате Калифорния.

Также, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян в мире чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия,