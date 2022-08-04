США объявили чрезвычайной ситуацию с обезьяньей оспой в стране

Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра в четверг, 4 августа, заявил, что власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, – сообщают СМИ.

В ходе телефонного брифинга Бесерра сказал: «Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно. В США зафиксировали 6,6 тысячи случаев этого заболевания».

Напомним, ранее режим ЧС в связи с оспой обезьян был объявлен в Сан-Франциско, Нью-Йорке и штате Калифорния.

Также, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян в мире чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Вашингтон, Иван Бабурин

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