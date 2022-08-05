Иосифа Сталина арестовали на Шри-Ланке

Генеральный секретарь профсоюза учителей Шри-Ланки Иосиф Сталин задержан полицией островного государства за организацию протестной акции. Активиста арестовали до 12 августа, сообщают местные СМИ.

Глава профсоюза учителей Шри-Ланки является одним из лидеров протестного движения. Его отец Антон Фернандо сознательно назвал сына в честь советского лидера Иосифа Сталина.

Профсоюзный лидер попал за решетку за намерение провести акцию протеста в нарушение судебного предписания, запрещающего любые протестные выступления, пишет «Коммерсантъ».

На Шри-Ланке весной начались массовые протесты с требованием отставки президента после того, как страна осталась без еды, топлива и денег. В мае Шри-Ланка объявила дефолт. В июле протестующие захватили резиденции президента Готабаи Раджапаксы и премьер-министра. Глава государства ушел в отставку и сбежал из страны. На Шри-Ланке было объявлено чрезвычайное положение. 20 июля парламент избрал новым президентом страны Ранила Викремесингхе, ранее исполнявший обязанности главы государства.

Коломбо, Наталья Петрова

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