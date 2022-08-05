Готовились взрывы военкомата и прокуратуры: ФСБ сорвала теракт в Карачаево-Черкессии

В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Карачаево-Черкессии. Его готовил сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Целью атаки в Черкесске должны были стать военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

По информации Центра общественных связей ФСБ, 20-летний неонацист под патронажем «Правого сектора»* планировал организовать взрывы в прокуратуре и военкомате, а затем уехать на Украину.

У задержанного российского гражданина изъяли две самодельные бомбы мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте. Подозреваемый прятал СВУ дома и в тайнике. Кроме того, у него обнаружили схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также символику экстремистской организации. В мобильном телефоне неонациста найдена переписка с «активными участниками организации «Правый сектор»*, изобличающая его преступные намерения», – отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту» и «Участие в экстремистской организации». Отмечается, что задержанный дает признательные показания. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в спецслужбе.

* экстремистская организация запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

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