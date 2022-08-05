Уровень воды в Енисее опустился до многолетнего минимума

Низкий уровень воды в Енисее создал проблемы для судоходства и транспортировки грузов. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов.

«Что касается Енисея, то у нас в этом году минимальный приток во втором и третьем квартале за весь период наблюдений с 1996 года. Никогда такого уровня в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах не было», – цитирует Кириллова «Интерфакс».

Проблемы для судоходства наблюдаются на участке длиной 300-400 км. Для их решения с Росморречфлотом согласован спецпропуск воды с Красноярского водохранилища, а также допустимый тоннаж судов.

Ранее из-за обмелевшего Енисея пришлось изменить навигацию пассажирских теплоходов. На части маршрутов людей перевозят не по воде, а автобусами.

Красноярск, Зоя Осколкова

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