Уровень воды в Енисее опустился до многолетнего минимума

Низкий уровень воды в Енисее создал проблемы для судоходства и транспортировки грузов. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов.
«Что касается Енисея, то у нас в этом году минимальный приток во втором и третьем квартале за весь период наблюдений с 1996 года. Никогда такого уровня в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах не было», – цитирует Кириллова «Интерфакс».
Проблемы для судоходства наблюдаются на участке длиной 300-400 км. Для их решения с Росморречфлотом согласован спецпропуск воды с Красноярского водохранилища, а также допустимый тоннаж судов.
Ранее из-за обмелевшего Енисея пришлось изменить навигацию пассажирских теплоходов. На части маршрутов людей перевозят не по воде, а автобусами.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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