Неонацисты Украины нанесли удар по Запорожской АЭС

Власти Энергодара в пятницу, 5 августа, сообщили, что ВСУ обстреляли территорию Запорожской Атомной электростанции (ЗАЭС) , на месте возник пожар, – сообщают СМИ.
Также сообщается, что в результате артиллеристского удара на территории ЗАЭС оборваны две линии электропередач, питающие распределительное устройство, которое необходимо для безопасного функционирования энергоблоков.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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