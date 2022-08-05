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NewDayNews.ru

Пятница, 5 августа 2022, 17:23 мск

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Неонацисты Украины нанесли удар по Запорожской АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Власти Энергодара в пятницу, 5 августа, сообщили, что ВСУ обстреляли территорию Запорожской Атомной электростанции (ЗАЭС) , на месте возник пожар, – сообщают СМИ.

Также сообщается, что в результате артиллеристского удара на территории ЗАЭС оборваны две линии электропередач, питающие распределительное устройство, которое необходимо для безопасного функционирования энергоблоков.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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