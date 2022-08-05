Неонацисты Украины нанесли удар по Запорожской АЭС

Власти Энергодара в пятницу, 5 августа, сообщили, что ВСУ обстреляли территорию Запорожской Атомной электростанции (ЗАЭС) , на месте возник пожар, – сообщают СМИ.

Также сообщается, что в результате артиллеристского удара на территории ЗАЭС оборваны две линии электропередач, питающие распределительное устройство, которое необходимо для безопасного функционирования энергоблоков.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»