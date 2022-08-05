Армия Израиля уничтожила одного из командиров «Исламского джихада»*

Израильская армия (ЦАХАЛ) начала наносить удары по целям в Секторе Газа в пятницу днем, 5 августа, в результате чего был убит один из старших командиров «Исламского джихада»*, – сообщает газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, армия Израиля нанесла авиаудары по квартире в семиэтажном доме на Севере сектора Газы, а также и по другим целям в этом регионе. В результате атаки был убит высокопоставленный командир «Исламского джихада»* Тайсир Джабари, который занимал пост командующего группировкой в северной части Сектора Газы с 2019 года.

Сообщается, что израильский авиаудар стал ответом на угрозы «Исламского джихада»* совершить атаки по Израилю в отместку за арест ее лидера.

Власти Израиля объявили, что гражданам Израиля, которые находятся на расстоянии 80 км от границы с Сектором Газы, рекомендовано находиться вблизи бомбоубежищ.

Кроме того, СМИ сообщают, что глава террористической организации «Исламский джихад»* Зиад Аль-Нахла в пятницу, 5 августа, пригрозил ударить ракетами по Тель-Авиву в ближайшие часы.

С угрозами в адрес Израиля также выступила группировка Хамас.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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