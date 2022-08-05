Неонацисты Украины второй раз за сутки ударили по Запорожской АЭС

Руководство Военно-гражданской администрации (ВГА) освобожденной территории Запорожской области в пятницу, 5 августа, заявило еще об одном ударе по Запорожской АЭС.

В заявлении говорится: «На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции. Характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется»

Кроме того, глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаковали ракетами из РСЗО HIMARS железнодорожную станцию Токмак. Было зафиксировано 11 попаданий по дороге и одно по элеватору. В результате разрушены складское помещение и железнодорожное полотно.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Нанесен удар с использованием РСЗО HIMARS по ж/д станции Токмак. Зафиксировано 12 прилетов, из них 11 – по ж/д полотну и один – в здание элеватора. Разрушены железнодорожные полотна и складское помещение токмакского элеватора».

Энергодар, Иван Бабурин

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