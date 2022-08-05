Минобороны РФ: На Запорожской АЭС загорелся водородопровод и снизилась вырабатываемая мощность одного энергоблока

Минобороны России в пятницу, 5 августа, сообщило, что в результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе, а также снизилась вырабатываемая мощность энергоблока №4.

В сообщении минобороны говорится: «Поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами».

Кроме того, сообщили в оборонном ведомстве, в результате обстрела территории АЭС в Энергодаре обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, упала мощность на четвертом энергоблоке, частично пропало водоснабжение и энергоснабжение в городе.

«В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4», – сообщили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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