Власти Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней

Мэр Тынды Марина Михайлова ввела режим ЧС в городе и округе из-за проливных дождей и наводнений. В окрестностях города смыло два автомобильных моста в микрорайоны, прервано сообщение с четырьмя поселками в регионе, сообщает Минтрас Амурской области.

По данным мэрии, подтоплено 20 домов, 26 человек эвакуированы, а воды продолжает прибывать. Для всех пострадавших от наводнения организован пункт временного размещения. Жителей предупредили о возможных перебоях в водо- и электроснабжении.

Некоторые реки вышли из берегов, смыты два моста на пути в микрорайон Беленький с населением 800 человек. Туда успели переправить бригаду скорой помощи, сотрудников МЧС и полиции для помощи жителям. Также прервано сообщение с микрорайоном Таежный.

Ливни размыли дорожное полотно в нескольких местах в Тындинском и Магдагачинском районах. В некоторых местах сделали временные объезды, но и их уже размыли потоки воды.

«В Магдагачинском районе нарушено транспортное сообщение с селом Толбузино. В Тындинском районе в результате дефектов, образовавшихся на автомобильной дороге Талдан-Соловьевск, нарушено транспортное сообщение с селами Уркан и Бугорки. Нет сообщения с поселком Ларба из-за повреждений на участке 70 км – 133 км автодороги», – рассказали в Минтрансе Приамурья.

Тында, Наталья Рязанова

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