Приштина обвинила российскую журналистку Асламову в шпионаже

Власти самопровозглашенного Косово заподозрили в шпионаже корреспондента «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Журналистка задержана, она перестала выходить на связь.

«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», – сообщил глава «МВД Косово» Джеляль Швецла на своей странице в соцсети.

Вместе с заявлением Швецла опубликовал фотографии Асламовой из ее командировок в «горячие точки», а также с высокопоставленными лицами, сделанные во время интервью в разные годы. Он предположил, что Асламова пропагандировала «оккупацию Украины Россией», но не привел доказательств.

«Комсомольская правда» сообщила, что Дарья Асламова была в Сербии по заданию редакции, а теперь перестала выходить на связь.

«Асламова была в Сербии по заданию «КП», журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта. Сейчас Дарья не выходит на связь», – говорится в сообщении газеты.

По данным издания, российские дипломаты в Сербии пока не располагают информацией о задержании россиянки или о том, где ее держат.

Приштина, Наталья Рязанова

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