На Кубе 17 пожарных пропали без вести после взрывов в нефтехранилище

В кубинском городе Матансас 17 пожарных пропали без вести после взрыва при пожаре на нефтебазе. Официально подтверждена смерть одного человека, его личность устанавливают. Специалисты продолжают бороться с огнем, передает AP.

Предварительно, пожар начался 5 августа от молнии, ударившей в один из восьми резервуаров с нефтью. Пламя быстро перекинулось на соседние емкости, а столб черного дыма протянулся почти на 100 км в сторону кубинской столицы. Пожар уже привел к четырем взрывам, жертвами одного из них могла стать бригада пожарных, находящаяся ближе других к резервуару.

Поздним вечером 6 августа пожарные нашли тело одного погибшего.

Как минимум, 121 человек пострадал. Пятеро находятся в критическом состоянии, трое – в очень тяжелом, еще 28 получили серьезные повреждения. Местные власти эвакуировали из зоны бедствия порядка 1900 человек, пишет Il Giornale di Vicenza.

Власти Кубы попросили помощи специалистов у международного сообщества. 7 августа на Кубу прибыли военнослужащие и технические работники из Мексики, чтобы помочь тушить пожар.

Издание отметило, что пожар на нефтебазе случился в тот период, когда страна страдает от дефицита топлива. Местные власти пока не могут сказать, какая часть запасов сгорела.

Гавана, Наталья Рязанова

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