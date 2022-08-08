В Бразилии полицейский убил чемпиона мира по джиу-джитсу

Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леонардо Ло погиб в ночном клубе в Пан-Паулу. Его застрелил сотрудник полиции Энрике Велозо.
Инцидент случился во время концерта, куда полицейский пошел в свой выходной. По данным издания G1, Энрике Велозо провоцировал 33-летнего спортсмена и его друзей на драку и даже замахнулся на них бутылкой, схваченной со стола. Тогда Леонардо Ло применил к нему один из приемов своего боевого искусства и скрутил забияку.
В ответ полицейский достал пистолет и выстрелил спортсмену в голову. Скорая экстренно доставила Ло в больницу, но там врачи констатировали смерть мозга.
Велозо сбежал с места преступления. Когда о случившемся стало известно полиции, сотрудника объявили в розыск. Несколько часов спустя подозреваемый сам явился в участок.
Леонардо Ло установил рекорд, восемь раз завоевав титул чемпиона мира по джи-джитсу. Он выступал в разных весовых категориях.
Сан-Паулу, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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