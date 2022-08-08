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Четверг, 11 августа 2022, 05:54 мск

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В Сочи туриста убило молнией

В Сочи 47-летний турист из Уфы погиб от удара молнии. Трагический инцидент произошел накануне на горнолыжном курорте «Красная поляна». Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью мужчины, сообщает региональное управление СК РФ.

По информации ведомства, молния поразила туриста на высоте 2100 метров над уровнем моря во время пешего спуска с горного хребта Аибга. Житель Башкирии получил электрический разряд, несовместимый с жизнью, и скончался на месте.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Сочи, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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