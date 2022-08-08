Генпрокуратура начала проверку Пенсионного фонда РФ

Проверку деятельности Пенсионного фонда РФ в связи с выявленными нарушениями в региональных отделениях организации, в понедельник, 8 августа, начала Генеральная прокуратура России, – сообщили в ведомстве.

В надзорном ведомстве отметили, что поводом для проверки ПФР стали случаи неправомерного отказа гражданам в выплате пособий для детей до 17 лет.

«Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой РФ организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов. По итогам проверки, проведенной в регионах, пересмотрены тысячи неправомерных решений об отказе в социальных выплатах на детей», – заявили в Генпрокуратуре.

Сообщается, что сотрудники генпрокуратуры установили, что «региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны», – пояснили в надзорном ведомстве».

«Кроме того, – заявили в Генпрокуратуре РФ: «ранее принятые решения пересмотрены, выплаты семьям назначены. Вскрыто 1 048 неправомерных решений, которые изменены, права жителей края восстановлены. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»