Несколько миллионов штрафа грозит мессенджеру Telegram

В судебном участке мирового судьи № 422 города Москвы в понедельник, 8 августа заявили, что популярному мессенджеру Telegram грозит штраф на сумму до 8 млн. рублей за отказ удалить запрещенную информацию, – сообщают СМИ.

В суде, в частности, заявили, что «в суд поступил протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Заседание суда по этому материалу назначено на 16 августа».

В организации также отметили, что по закону максимальное наказание за это правонарушение составляет штраф в 8 млн. рублей.

Как сообщалось ранее, что на на 16 августа также назначено рассмотрение другого административного протокола в отношении Telegram, на этот раз по ч. 2 ст.13.42 (неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России).

В этом случае Telegram грозит штраф в 4 млн. рублей. В результате, за отказ удалить запрещенную информацию мессенджер в общей сложности могут оштрафовать на 12 млн. рублей.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»