В Южной Корее выпало рекордное за последние 80 лет количество осадков

Центральный регион Южной Кореи в понедельник, 8 августа, пострадал от рекордного за последние 80 лет объема осадков. Из-за ливней затоплены дороги и здания, произошли отключения энергии, жители районов в низинах вынуждены были эвакуироваться, – сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Агентство сообщает, что до 21:00 в понедельник, 8 августа, по сеульскому времени выпало 136,5 мм дождя, причем более 100 мм осадков в час пришлось на южную часть Сеула. Количество осадков в час в столице Южной Кореи впервые за последние 80 лет превысило рекордные 118,6 мм.

Из-за ливней затоплены дороги и здания, произошли отключения энергии, жители районов в низинах вынуждены были эвакуироваться. В Сеуле звучат сирены, люди забрались на крыши своих автомобилей, автобусы и машины экстренных служб просто плывут по дорогам, затоплены целые станции метро.

Сеульский метрополитен остановил свою работу из-за затопления части станций.

Сеул, Иван Бабурин

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