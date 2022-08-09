В Египте во время выступления скончался дипломат из Саудовской Аравии

Известный дипломат из Саудовской Аравии Мохаммад аль-Кахтани внезапно скончался во вторник, 9 августа, во время своего выступления на Арабо-Африканской конференции в доме пограничной охраны в Каире, – сообщается на сайте КП.

Мохаммед Аль-Кахтани, стоя за трибуной и обращаясь к присутствующим, сказал: «Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем». После чего потерял сознание и упал.

К дипломату бросились врачи для оказания первой медицинской помощи, но спасти Мохаммада аль-Кахтани не удалось. Информации, что стало причиной смерти, пока нет.

Каир, Иван Бабурин

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