В Петербурге нашли зарезанной известную в Сети порноактрису

В Санкт-Петербурге нашли убитой известную в интернете порноактрису и тиктокера Анастасию Гришман, снимавшую откровенные ролики для соцсетей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Видеоблогерша под творческим ником grshmn долго не выходила на связь, и ее подруга обратилась в полицию. Тело 26-летней порноактрисы с шестью ножевыми ранения было обнаружено в квартире одной из многоэтажек на Южном шоссе, пишет «Комсомольская правда».

В убийстве подозревается 24-летний сожитель девушки, участвовавший в порносъемках. Предварительно установлено, что парень зарезал Анастасию в спальне, а затем перетащил тело в ванну, уточняет телеграм-канал «112».

Подозреваемый ранее судим за кражу и уклонение от прохождения военной службы. Сейчас его разыскивают.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»