В Самаре девочка пыталась убить мать и младшую сестру. За их жизнь борются врачи

В Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в покушении на мать и младшую сестру. Сейчас родительница и четырехлетняя малышка находятся в больнице с множественными ножевыми ранениями. Несостоявшуюся юную убийцу доставили в полицию. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, девочка напала на мать и сестру в среду, 10 августа, в квартире на Молодежной улице. Женщину 1980 года рождения и 4-летнюю дочь привезли в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными колото-резаными ранами в области расположения жизненно важных органов.

Как отметили в СКР, 12-летняя подозреваемая доставлена в отдел полиции. Сейчас с ней работают психологи.

По факту расправы над женщиной и ребенком возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30,п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе на убийство малолетнего лица)

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз.

Самара, Наталья Петрова

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