Обвиняемый в мошенничестве ректор президентской академии вернулся на свое рабочее место

Пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в среду, 10 августа, сообщила, что Владимир Мау, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, вернулся к исполнению обязанностей ректора, – сообщает ТАСС.

В пресс-службе академии сообщили: «Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии».

Напомним, что ранее 3 августа, Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), одному из организаторов «Гайдаровского форума» Владимиру Мау, обвиняемому в крупном хищении, заменили домашний арест на подписку о невыезде.

Москва, Иван Бабурин

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