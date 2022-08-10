Бразилия Франции: Не будете к нам хорошо относиться, отправим в ад

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время конгресса бизнес-лидеров сектора общественного питания во вторник, 9 августа, пригрозил отвернуться от французского рынка и отправить в ад Францию, если Париж не прекратит свою критику его страны за вырубку лесов и пожары в Амазонии, – сообщает Le Figaro со ссылкой на бразильские СМИ.

Французское издание публикует отрывки из речи Гедеса, которые появились в бразильской прессе в среду, 10 августа, где он нелицеприятно высказывается в отношении Франции.

«Лучше пусть относятся к нам хорошо, иначе мы отправим их тр…ть друг друга. Мы отправим их в ад», – заявил во время своего выступления министр экономики Бразилии в адрес французских властей.

«Однажды французский министр сказал мне, – продолжил Гедес, – «Вы сжигаете лес». Я ему в ответ: «А вы сожгли Нотр-Дам», – так бразильский министр поставил пожар в соборе Нотр-Дам в Париже в 2019 году на один уровень с пожарами, опустошающими тропические леса Амазонки, не уточнив, о каком министре идет речь», – пишет Le Figaro.

Далее французское издание приводит другие выдержки из критических заявлений бразильского министра в адрес руководства Франции.

«Хорошо, не вы сожгли Нотр-Дам, но вам не удалось предотвратить возгорание даже небольшого квартала (где находится собор). У нас леса Амазонки больше, чем в Европе, а вы нас критикуете», – заявляет министр экономики Бразилии и продолжает: «После этого я сказал французскому министру, – наша торговля с вами в 2000 году составила 2 миллиарда долларов, столько же, сколько с Китаем. Сегодня наш торговый оборот с вами 7 миллиардов и 120 миллиардов с Китаем. Вы становитесь для нас ничтожными».

Во время своего выступления Паулу Гедес также возмутился тем, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает против ратификации торгового соглашения между Европейским союзом и МЕРКОСУР (объединяет Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай), высказывая сомнения в приверженности Бразилии защищать окружающую среду, а также бороться с вырубкой лесов и пожарами в бассейне Амазонки.

«Либо Франция откроет свой рынок нам, нам и МЕРКОСУР, либо он станет для нас незначительным, и мы будем искать в другом месте», – заявил министр экономики Бразилии во время своего выступления на конгрессе бизнес-лидеров сектора общественного питания страны.

Французское издание в своей публикации также пишет, что еще в сентябре 2019 года у Жаира Болсонару и Эммануэля Макрона было много «сражений из-за лесных пожаров в Амазонии». Президент Бразилии тогда обвинил своего французского коллегу в угрозе «суверенитету» Бразилии.

Кроме того, Le Figaro в своей статье напомнила, что в то время масла в огонь подлил и Пауло Гедес, заявивший, что первая леди Франции Брижит Макрон «действительно уродлива».

Следует отметить, что Пауло Гедес, ключевой министр в правительстве президента Бразилии Жаира Болсонару.

Бразилиа, Иван Бабурин

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