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Четверг, 11 августа 2022, 04:22 мск

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В Донецке в результате обстрела ВФУ произошел выброс аммиака

Штаб территориальной обороны ДНР вечером в среду, 10 августа сообщает, что в результате обстрела Донецкого пивоваренного завода «Сармат» в Калининском районе города военными формированиями Украины (ВФУ) произошла утечка аммиака.

МЧС ДНР сообщает об аварии на аммиакопроводе в Донецке. Основная версия – повреждение емкости с аммиаком после попадания снаряда. В официальном заявлении говорится, что зона поражения составляет два километра. Жителям рекомендовано плотно закрыть окна и завесить их мокрыми простынями.

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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