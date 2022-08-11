В Конго 750 заключенных сбежали после нападения на тюрьму

Повстанцы напали на тюрьму в городе Бутембо на востоке Конго, чтобы освободить своих единомышленников. В результате на свободе оказались порядка 750 заключенных, передает AP.

Повстанцы из Альянса демократических сил напали на тюрьму Каквангура утром 10 августа во время перевода заключенных. Напавшие намеревались устроить побег нескольким женщинам, связанным с движением. В результате штурма тюрьмы погибли двое полицейских и трое нападавших.

После нападения оказалось, что в тюрьме, где содержались 800 заключенных, осталось только 50 человек. Местонахождение 750 не известно. Местные власти предупредили жителей о сбежавших заключенных и попросили соблюдать спокойствие. Полиция уже ищет беглецов.

Бутембо, Наталья Рязанова

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