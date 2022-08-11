Два вертолета с туристами пропали в районе плато Путорана

Два частных вертолета Robinson R44 пропали с радаров в Красноярском крае. Оба воздушных судна направлялись в Путоранский заповедник. На их поиски направлен вертолет Ми-8. Ранее информагенства сообщали об одном пропавшем вертолете Robinson.

О том, что два вертолета Robinson R44 перестали выходить на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Оба вертолета вылетели из Норильска. Винтокрылые машины принадлежат одной и той же компании, сообщают ряд телеграм-каналов.

По предварительным данным, экипаж одного вертолета перестал выходить на связь в горном массиве плато Путорана. Второй Robinson R44 летел туда же.

Оба вертолета сейчас ищут. Известно, что вертолеты не подавали аварийные сигналы.

По данным источника, на борту Robinson находились туристы. Сколько именно – сейчас уточняется.

В регионального управлении МЧС подтвердили факт происшествия, отметив, что в поисковых мероприятиях задействована авиация регионального координационного поисково-спасательного центра.

Обновлено. На борту двух пропавших вертолетов находились шесть человек – четверо рыбаков и два пилота, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По последним данным, оба вертолета вышли на связь и продолжают полет. Причиной исчезновения с радаров стала плохая связь, сообщает телеграм-канал «112».

Красноярск, Наталья Петрова

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