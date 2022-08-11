Неонацисты Украины обстреливают Запорожскую АЭС из РЗСО

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов​​​ в четверг, 11августа, заявил, что Военные формирования Украины (ВФУ) второй раз за день подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и город Энергодар , используя реактивная система залпового огня (РЗСО) – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского»

«Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС», – сообщил член главного совета ВГА Запорожской области.

Также Рогов сказал, что в результате обстрела ВФУ атомной станции «на небольшом участке загорелась трава, но никто не пострадал. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести пересменку. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены Удары не привели к пожарам на энергоблоках».

Энергодар, Иван Бабурин

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