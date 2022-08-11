Украинские снаряды взорвались рядом с хранилищем радиоактивных изотопов на ЗАЭС

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в четверг, 11 августа, заявил, что в результате обстрела военными формированиями Украины (ВФУ) в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС было зафиксировано три попадания снарядов, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения. Радиационный фон после удара ВСУ по территории Запорожской АЭС остается в норме. Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов».

Глава ВГА Запорожской области также заявил, что на Запорожской АЭС «хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов. Они сделают не приспособленной к жизни целую территорию. Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

Также Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВФУ города Энергодара и Запорожской АЭС была повреждена линия электропередач подстанции «Каховская».

«Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, – в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», – написал глава ВГА Запорожской области.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 августа, ВФУ второй раз за день подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и город Энергодар.

Энергодар, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»