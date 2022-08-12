В Коми 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Коми десять человек получили травмы в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика.

По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла в Сосногорском районе на трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №505 Вуктыл-Ухта не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине полуприцеп грузовика.

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса, в том числе 17-летний подросток. Одна женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой, уточняет ТАСС.

Сыктывкар, Наталья Петрова

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