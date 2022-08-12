Грузовик с туристами перевернулся на Алтае, есть пострадавшие

Туристы из Новосибирска пострадали в ДТП в горах Алтая. Грузовик, на котором они ехали на экскурсию, перевернулся. Среди пострадавших двое детей. Об этом информирует паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Прокуратура Республики Алтай начала проверку сообщения о дорожной аварии.

По словам пострадавшей подписчицы паблика, туристы направлялись на экскурсию в кузове грузовика ГАЗ-66. На горной дороге машина опрокинулась. В результате ДТП двое детей 6 и 10 лет ударились головой об камни, сообщила женщина. У них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Еще одна туристка сломала руку.

Как отметила автор поста, пассажирам не было оказано никакой помощи, в автомобиле не было даже аптечки. Туристы возвращались обратно на попутных автомобилях, до которых пришлось идти 3,5 часа, уточнила она. Женщина добавила, что экскурсию заказывали у компании «Алтай Вояж» в Чемале.

Инцидентом заинтересовала прокуратура Республики Алтай. «Проводится проверка по публикации в социальных сетях о произошедшем ДТП с новосибирскими туристами, перевернувшимися на ГАЗ-66 во время поездки на Каракольские озера», – сообщает надзорное ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка законности деятельности организатора поездки, непосредственно перевозчика. Кроме того, будет проверено соблюдение требований безопасности при пассажирских перевозках. Прокуратура также оценит своевременность оказания медицинской помощи пострадавшим.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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