В Омске рухнула стена аварийной пятиэтажки, эвакуированы 40 человек. Ведется проверка

В Советском округе Омска обрушилась стена пятиэтажного жилого дома. Сейчас спасатели разбирают завалы. На данный момент пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональная прокуратура.

По данным регионального управления МЧС, информация о происшествии на улице 20-го Партсъезда поступила в 16:27 по местному времени. Обрушилась одна из стен кирпичного дома №53 с первого по пятый этаж. Площадь обрушения составляет примерно 200 кв.м. К ликвидации последствий ЧП привлечены 62 человека и 18 единиц техники. Из дома эвакуировано 40 человек.

Предварительно сообщалось об отсутствии пострадавших в результате инцидента. Позже эта информация подтвердилась, отметили в региональной прокуратуре.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что на место инцидента выехал прокурор региона Николай Студеникин. Он будет координировать действия правоохранительных органов, выясняющих обстоятельства и причины произошедшего.

В ведомстве добавили, что прокуратурой «организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана правовая оценка причин произошедшего обрушения», говорится в сообщении. Кроме того, ведомство проконтролирует предоставление временного жилья жителям дома.

В ходе проверки будет дана правовая оценка неисполнения решения суда по иску прокурора о проведении капремонта жилого дома. Напомним, в ноябре прошлого года Омский областной суд обязал Региональный фонд капремонта в срок до 31 декабря 2021 года провести капитальный ремонт фасада пятиэтажки, однако это решение не было выполнено. Прокуратура подала иск в суд после того, как в апреле 2021 года произошло частичное разрушение кирпичной кладки торцевой стены дома.

Местные жители отмечают, что жилой дом находился в ветхом состоянии. В МЧС назвали предварительной причиной частичного обрушения пятиэтажки аварийное состояние дома.

Добавим, что Следственный комитет РФ сообщил, что проводит доследственную проверку по факту инцидента. «Следователи выехали на место происшествия», – говорится в сообщения.

Омск, Наталья Петрова

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