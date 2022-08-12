Женщина родила во время подъема на Эльбрус

Впервые женщина родила ребенка на высоте 3,8 тыс. метров на горе Эльбрус. В региональном МЧС рассказали, что такое случилось впервые – раньше на Эльбрусе никто не рожал, – сообщает издание Газета.ру со ссылкой на Telegram-канале «Подъем».

Сообщается, что у туристки отошли воды, когда она поднималась вверх по канатной дороге на Эльбрус. В связи с тем, что спасателям потребовалось время, чтобы добраться до женщины, ей пришлось рожать самой на станции Гара-Баши. Рядом были другие туристы и сотрудники, которые оказали ей моральную поддержку.

Как сообщают СМИ, женщина родила мальчика. К подножию горы они съезжали уже вдвоем. На поляну Азау прибыла бригада скорой помощи, которая забрала мать и новорожденного.

Москва, Иван Бабурин

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