В результате стрельбы в Черногории убиты 11 человек

В исторической столице Черногории городе Цетине в пятницу, 12 августа, неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, – сообщает государственное Радио и телевидение.

Черногорское Гостелерадио со ссылкой полицию сообщает: «В районе Медовина города Цетине убиты 11 человек, шестеро ранены, среди них и сотрудник полиции, подтвердили нам в управлении полиции. Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит. Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города около 16:00 (17:00 мск.)».

По некоторым сообщениям местных СМИ, среди пострадавших есть дети, – сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что «стрелок» пытался не подпустить машины скорой помощи к раненым. Задержать мужчину полиция не успела – он совершил суицид. Как стало известно, нападавшему было 34 года.

Цетине, Иван Бабурин

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