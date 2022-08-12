СМИ: Трампу может грозить тюрьма

Возможное нарушение Дональдом Трампом закона о шпионаже, которое расследует ФБР, может обернуться для экс-президента тюремным сроком, – сообщает Politico.

Ссылаясь на ордер на обыск, попавший в распоряжение издания, Politico пишет, что в документе указывается на то, что ФБР проводили в отношении Трампа «расследование на предмет удаления или уничтожения записей, создания препятствий расследованию и нарушения Закона о шпионаже», что в случае признания экс-президента США виновным ему может грозить наказание в виде штрафа или даже тюремного срока.

По информации издания, в прилагающихся к ордеру материалах утверждается, что у Трампа, в частности, были документы под грифом «совершенно секретно», а на одном из документов есть пометка, которая говорит о том, что он как-то связан с президентом Франции.

Как сообщалось ранее, сегодня, 12 августа газета The Wall Street Journal сообщала, что в ходе обыска в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 12 августа, заявил, что он готов был добровольно отдать агентам ФБР документы, стоило лишь попросить.

В письменном заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой, в том числе, говорится: «Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, у них не было необходимости «изымать» что-либо. Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго. ФБР следовало лишь попросить отдать им эти документы».

«Более серьезная проблема состоит в том, что они собираются делать с 33 миллионами страниц документов, многие из которых засекречены, которые президент Обама брал с собой в Чикаго?» – говорится также в заявлении Трампа.

Напомним, что вечером в понедельник, 8 августа, Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

Вашингтон, Иван Бабурин

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