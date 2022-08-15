10 человек пострадали в ДТП с маршруткой и фурой в Чебоксарах

В Чебоксарах в понедельник утром маршрутка въехала в стоявшую фуру. В результате ДТП пострадали 10 пассажиров микроавтобуса «Форд-Транзит», сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным республиканского главка полиции, авария произошла около 6:40 на проспекте Тракторостроителей возле остановки общественного транспорта «Улица Гастелло». Маршрутка, следовавшая в город Новочебоксарск, врезалась в стоявший на проезжей части грузовик с полуприцепом. «В медучреждение было доставлено 4 пассажиров микроавтобуса, у двоих из которых переломы. В больницу продолжают обращаться пострадавшие с ушибами и другими телесными повреждениями», – говорится в сообщении полиции.

В то же время, по информации ГУ МЧС по Чувашии, в больницы на осмотр доставлены 10 пассажиров маршрутки, детей среди пострадавших нет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Известно, что водитель маршрутки трезв. Отмечается, что в отношении водителя фуры составлен административный протокол за остановку на полосе для маршрутных транспортных средств (ч. 1 ст. 12.17 прим.1 КоАП РФ).

Чебоксары, Наталья Петрова

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