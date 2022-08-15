14 ударов ножом: бывший муж зверски убил чиновницу из Башкирии после 13 жалоб на него в полицию

В башкирском городе Белорецке бывший муж зверски расправился с 31-летней руководителем отдела администрации Белорецкого района Диной Махияновой. Мужчина нанес экс-супруге 14 ножевых ранений. Женщина 13 раз обращалась в полицию из-за того, что муж бил ее и угрожал ей убийством, говорят в мэрии города.

О жестокой расправе над чиновницей сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своем телеграм-канале. Преступление было совершено в ночь на субботу, 13 августа. По словам главы района, бывший муж подкараулил Дину Махиянову возле дома ее родителей и нанес 14 ножевых ранений, женщина скончалась на глазах подруг.

«Убийца задержан. Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал ее много лет, угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство», – написал Иванюта.

Чиновник также сообщил, что у чиновница с двумя детьми жила у родителей, но мечтала переехать вместе с детьми в другой город, приобрела в ипотеку квартиру.

Замглавы мэрии Белорецка Иван Лавренов в свою очередь сообщил, что женщина развелась с мужем из-за того, что «он ее регулярно избивал». «Дина 13 раз обращалась в полицию по поводу нанесения ей тяжких телесных повреждений и по поводу угроз убийством. У нас весь коллектив в большом шоке, мы не хотим, чтобы это все замялось», – рассказал чиновник изданию «Комсомольская правда – Уфа». Он уточнил, что у чиновницы остались двое детей шести и 13 лет.

По информации республиканского управления СКР, задержанному 37-летнему бывшему мужу Дины Махияновой предъявлено обвинение в убийстве экс-супруги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в СКР, обвиняемый не мог смириться с расставанием с бывшей женой и, по версии следствия, расправился с ней на почве ревности. «В ночь с 12 на 13 августа злоумышленник подкараулил свою бывшую супругу возле дома, когда она возвращалась после празднования дня рождения подруги, и на почве ревности нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении СУ СК РФ по республике.

После расправы убийца покинул место преступления, однако позднее явился в полицию и сознался в содеянном.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства жестокой расправы над чиновницей, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уфа, Наталья Петрова

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