Украинская артиллерия вновь ведет обстрел ЗАЭС и Энергодара

В администрации города Энергодар в понедельник, 15 августа, заявила, что неонацисты Украины ведут массированный обстрел Энергодара и района Запорожской АЭС с правого берега Днепра, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале администрации Энергодара говорится: «Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок»

Сообщается, что разрывы снарядов зафиксированы у Запорожской АЭС, в спальных районах города и промышленной зоне. Кроме того, под обстрел попало село Ивановка. Экстренные службы региона собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре.

Энергодар, Иван Бабурин

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