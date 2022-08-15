Неонацисты Украины за два часа нанесли порядка 25 ударов по району ЗАЭС

Член главного совета военно гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 15 августа, заявил, что за последние два часа Украинские военные нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и городу Энергодар, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу – району ЗАЭС и жилым кварталам города – нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777».

Энергодар, Иван Бабурин

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