российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 августа 2022, 20:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Неонацисты Украины за два часа нанесли порядка 25 ударов по району ЗАЭС

Член главного совета военно гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 15 августа, заявил, что за последние два часа Украинские военные нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и городу Энергодар, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу – району ЗАЭС и жилым кварталам города – нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777».

Энергодар, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,