Британский самолет-разведчик нарушил государственную границу России

Минобороны РФ в понедельник, 15 августа, сообщило, что самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос на восточном побережье Кольского полуострова.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы. Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании».

«Воздушная цель нарушила границу РФ в районе мыса Святой Нос. Самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории РФ действиями экипажа российского сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31БМ», – сообщили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»