Артиллерия неонацистов Украины обстреляла еще одну исправительную колонию на Донбассе

Мэр Горловки ДНР Иван Приходько вечером в понедельник, 15 августа, сообщил, что в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) в здании исправительной колонии начался пожар, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Приходько написал: «В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: улица Живописная, 1 (Никитовский район Горловки). МЧС ликвидирует пожар. Без пострадавших».

Напомним, что в конце июля в результате удара ВФУ из американских РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных.

Горловка, Иван Бабурин

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